Usa, Congresso e donne: diversità o ossessione?

Sabato 5 Gennaio 2019, 18:21

NEW YORK - Una foto storica. Che ha fatto il giro dei social, del mondo intero.La scena è quella del giuramento della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti che, a séguito delle recenti elezioni di midterm, si rinnova e cambia letteralmente volto.Le protagoniste sono le nuove donne d'America, capitanate da Alexandria Ocasio-Cortez, ritratta in alto a sinistra in un incantevole abito bianco.Con i suoi 29 anni appena compiuti, è la più giovane della storia a stelle e strisce a ricoprire un incarico istituzionale di così grande prestigio.Padre del Bronx, madre portoricana, gigante di carisma e astro nascente della politica democratica.Finita peraltro nel mirino, proprio in questi giorni, per un vecchio video in cui si esibiva in ballo scatenato su un rooftop della Boston University.Polemica dalla quale si è tirata fuori con fare brillante pubblicando... un nuovo video in cui balla prima di fare il suo ingresso trionfale tra le mura del Congresso.Geniale, un successo che rispedisce al mittente il tentativo di screditarla.Assieme a lei, tra le altre, Ilhan Omar.37 primavere, nata a Mogadiscio in Somalia e approdata a Washington 23 anni fa nelle vesti di rifugiata.E, dettaglio ancor più rilevante, musulmana e con indosso un hijab, il tradizionale velo islamico allacciato sotto la gola e utilizzato per coprire capelli, capo e spalle.Ebbene, dopo questa lunga premessa alcune considerazioni.La diversità immortalata da questa foto è una ricchezza, ma non deve diventare un'ossessione.Qualcuno si è affrettato a scrivere, proprio della Omar, che sarebbe «il volto dell'America migliore».È un errore.È un errore pensare che sia migliore soltanto perché diversa o magari perché affascinante in chiave estetica.È benvenuta, naturalmente.A dispetto di certe parole agitate firmate dal solito Trump.Ma di essere «migliore» dovrà dimostrarlo con il suo lavoro, al pari di tutte quante le altre e al pari di tutti quanti gli altri.Non si è mai migliori a prescindere perché simboli.O meglio non lo si dovrebbe essere, altrimenti diventa becera convenienza.E i democratici avrebbero dovuto fare tesoro della lezione impartita dagli americani al duo Clinton-Obama, in qualche modo ossessionato dal concetto di diversità al punto da dimenticare quella porzione di Paese viceversa «uguale» al Paese stesso.Che ben vengano le attenzioni nei confronti di tutto ciò che è «nuovo».Che non ci si dimentichi, però, di tutto ciò che è «vecchio».Di quegli operai, cioè, che un tempo erano la spina dorsale della sinistra americana (e mondiale).Riguardo ai repubblicani, invece, l'ossessione è un'altra e in questo momento ha la faccia di Ocasio-Cortez.Attenzione anche qui.Perché a furia di aggredirla, a parole, sui giornali e sui social, la si consacra al ruolo di resistente, addirittura di rockstar.Un richiamo evidentemente tardivo.Perché la stella Ocasio-Cortez è nata già.E sarà bello seguirla.