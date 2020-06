© RIPRODUZIONE RISERVATA

In un’intervista a tutto tondo rilasciata alla Cnn,e lo fa a margine disin dallo scoppio della pandemia negli Usa:Il fondatore di Microsoft,, traccia uno scenario cupo, sia a livello americano che sul piano globale.Ma al tempo stesso si veste di ottimismo e promette una svolta:. E scommettono su un rimedio, il cui annuncio potrebbe essere addirittura imminente, in grado da un lato di impedire i sintomi della malattia e dell’altro di prevenirne la diffusione.Il tanto agognato antidoto, insomma.Da distribuire su larghissima scala affinché possa beneficiarne almeno il 70/80% della popolazione, garantendo così di fatto la famosa “immunità di gregge”.Una partita da vincere ad ogni costo, in cui anche la tecnologia vanta un ruolo chiave. Tra tracciamento dei contatti e dispositivi individuali che tuttavia, a detta dello stesso Gates, ancora dividono l’Che tradotto in parole politiche significa:Già, perché il presidente nel frattempo proprio non ne vuole sapere neanche di indossare una mascherina, figurarsi di rinchiudere di nuovo la gente in casa.e rischia davvero di sfuggirgli di mano.Non che faccia troppo di meglio il suo avversario.Se The Donald non brilla,Si sarebbe, cioè, spenta per un terzo la scena a stelle e strisce e per fortuna non è così.Si tratta, naturalmente, “soltanto” di 120mila.Lo scontro tra i due contendenti per la Casa Bianca regala, si fa per dire, una percezione politica del problema. Quando la realtà dei numeri e dei fatti viceversa dimostra quanto reale, appunto, sia la questione.