Covid, Biden: «Pandemia non ancora sconfitta. Vaccinarsi è l'azione più patriottica possibile»

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden invita i connazionali a vaccinarsi, considerando l'iniezione «l'azione più patriottica possibile». Biden, durante la festa nazionale americana, nel sottolineare l'importanza dell'immunizzazione, ribadisce come il Covid «non sia stato ancora sconfitto». Tuttavia, ha sottolineato Biden, gli Usa hanno «preso il sopravvento» sul virus che «non controlla più le nostre vite». Il presidente si è detto comunque preoccupato per la rapida diffusione della variante Delta e per il basso tasso di vaccinazione in alcune regioni.

Contagi tra i non vaccinati

Il 99,2% delle persone che hanno perso la vita negli Stati Uniti per complicanze riconducibili al coronavirus non erano vaccinate. Lo ha spiegato il consulente medico della Casa Bianca Antony Fauci alla Nbc, dicendo che «è davvero triste e tragico che la maggior parte di queste morti siano prevenibili». Fauci ha definito frustrante «avere un nemico tanto forte, ma abbiamo un mezzo molto efficace per contrastarlo», ha detto riferendosi al vaccino. «Ecco perché è ancora più triste che non sia pienamente utilizzato in questo Paese», ha aggiunto riferendosi a chi ancora non si è vaccinato.