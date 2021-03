Usa e Covid, Biden cambia marcia: vaccini, soldi e sondaggi alle stelle

L’America riparte, Biden vola.

Volano i vaccini, che superano i contagi e che vengono rafforzati dall’acquisto di ulteriori 100 milioni di dosi del Johnson & Johnson.

Vola l’economia, che aspetta i 2mila dollari di aiuti per ciascun americano e che sogna la normalità oramai a un passo.

Volano i sondaggi, che riconoscono al nuovo presidente di essere già andato oltre le promesse.

48 giorni di lavoro e basta. 48 giorni senza nessuna conferenza stampa. In arrivo la prima, quasi verrebbe da scrivere “finalmente”, per fare il punto sulla guerra al Covid e per far sì che il messaggio di speranza arrivi in ogni angolo del Paese.

Una comunicazione prudente, che si fa da parte e che lascia spazio ai fatti. Fatti che tuttavia evidentemente piacciono più delle parole che ancora riecheggiano dall’era Trump. Sì, perché l’indice di gradimento di Biden si attesta al 51% di approvazione generale, con la percentuale che sale al 54% riguardo alle «politiche che muovono il Paese nella giusta direzione» e addirittura al 60% per la specifica gestione della pandemia (sondaggio CNN-SSRS, ndr).

Altra differenza estetica con il suo predecessore: la firma del Commander in Chief non apparirà in calce agli assegni figli del suo pacchetto di stimoli. Estetica, però, che come sempre si fa sostanza. Come a voler dire: una vittoria degli Stati Uniti, non della persona.

La partita a stelle e strisce si chiude entro l’inizio dell’estate, le scuole sono pronte per riaprire in totale sicurezza e, per quanto sia ancora troppo presto per ritornare a viaggiare, c’è già chi vive la vita oltre il Covid.

Biden cambia marcia, l’America c’è.

