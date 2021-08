Covid, aumentano i contagi. L'appello di Fauci: «Il vaccino protegge dalla malattia»

Negli Stati Uniti aumentano i contagi a causa della variante Delta del Covid e Anthony Fauci ribadisce l'importanza della vaccinazione a fronte del numero di farmaci andati "sprecati" da inizio pandemia. Secondo i dati riportati dal New York Times su 10 stati americani, almeno un milione di vaccini è andato sprecato da quando è iniziata la campagna vaccinale lo scorso dicembre. Le perdite sono riconducibili al crollo della domanda di vaccini e ai molti americani che non si sono presentati agli appuntamenti. Più di 110.000 dosi sono state distrutte in Georgia, altre 53.000 in New Jersey mentre in Ohio 370.000 dosi sono state ritenute non utilizzabili dagli operatori sanitari.

L'appello di Fauci

I vaccini contro il Covid funzionano: «le chance di ammalarsi in modo serio sono molto basse» quando si è completamente vaccinati. Lo afferma Anthony Fauci, il super esperto americano. Chi dovesse contrarre il virus anche se vaccinato è «probabile» che sia «asintomatico o con sintomi minimi. Quindi il vaccino fa esattamente quello che vogliamo, proteggere dall'ammalarsi».

