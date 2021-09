Covid, Usa aggiungono 7 nazioni nella lista dei Paesi a "alto rischio" di contagio

Sono 7 le nuove nazioni inserite dagli Stati Uniti nella lista dei Paesi di livello massimo di rischio Covid-19. Una lista che raccoglie quelle mete verso cui è vietato recarsi per i cittAdini americani. Si tratta del cosiddetto livello 4 nella scala del pericolo infezione, indicato in rosso scuro: per l'Europa, nella triste classifica, è entrata da oggi anche la Svizzera. E dall'area balcanica ha fatto il suo ingresso la Macedonia del Nord.

Gli altri Stati sono: Azerbaijan, Estonia, Guam, Portorico, isola di Saint Lucia. L'Italia resta invece al livello 3 nella scala messa a punto dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa, ossia quello ad 'alto rischio' di contrarre il Covid. La categoria 3 è quella a cui appartengono i Paesi che negli ultimi 28 giorni hanno registrato tra i 100 ed i 500 casi di Covid ogni 100.000 abitanti. La categoria 4 è invece per le aree con più di 500 nuove infezioni per 100.000 residenti. Al livello 3 - da quello 2 - sono invece saliti altri 4 Paesi: Germania, Bermuda, Canada, Moldovia.