Danimarca e Iran ai ferri corti: l'accusa di complotto e il pressing sull'Europa

It is totally unacceptable that Iran or any other foreign state plans assassinations on Danish soil. Further actions against Iran will be discussed in the EU. #dkpol — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 30 ottobre 2018

Lunedì 5 Novembre 2018, 20:28 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 20:55

Il ministro dell'intelligence iraniano ha affermato che l'accusa rivolta a Teheran di aver orchestrato il tentato assassinio di un dissidente sul suolo danese è in realtà una cospirazione di Israele, interessata a danneggiare le relazioni tra la Repubblica islamica e i Paesi europei. Il caso dell'oppositore iraniano si inserisce in un contesto particolarmente difficile per l'Iran, visto il ripristino delle sanzioni statunitensi, appena entrate in vigore, e considerata la tensione crescente nel Paese contro il governo Usa.Il ministro iraniano Mahmoud Alavi ha parlato lunedì 5 novembre alla tv di Stato definendo apertamente la vicenda un complotto israeliano, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. Le sue affermazioni si aggiungono quelle di un portavoce del Ministero degli Esteri che aveva parlato di informazioni diffuse dai nemici dell'Iran per screditare il Paese agli occhi degli europei. La Danimarca pochi giorni fa aveva dichiarato di aver sventato una missione finalizzata a uccidere un dissente iraniano e oppositore del regime degli ayatollah anche grazie all'aiuto del Mossad, i servizi segreti israeliani. Il ministro degli Esteri danese Anders Samuelsen aveva definito sicure le informazioni ricevute dai suoi servizi di intelligence. Tali informazioni non avrebbero lasciato dubbi sul fatto che il governo iraniano stesse progettando di uccidere un suo cittadino residente nel Paese nordico. Samuelsen aveva però chiarito che l'impegno della Danimarca a tenere in piedi l'accordo sul nucleare iraniano, da cui Washington è uscita, resta uno degli interessi principali del governo di Copenhagen. Come conseguenza, la Danimarca aveva richiamato il suo ambasciatore nella capitale iraniana e aveva convocato l'ambasciatore iraniano a Copenhagen. "È assolutamente inacettabile che l'Iran o qualsiasi altro Stato straniero pianifichi un omicidio sul suolo danese. Ulteriori misure contro l'Iran saranno discusse in sede europea", aveva scritto su Twitter il primo ministro danese Lars Lokke Rasmussen.L'opposittore che sarebbe stato nel mirino degli iraniani è uno dei componenti più importanti di Al-Ahvaziya, movimento separatista arabo che Teheran considera un gruppo terrorista. Al-Ahvaziya sarebbe secondo il regime iraniano il responsabile del grave attentato avvenuto a settembre durante una parata militare nella città di Ahvaz e costato la vita ad almeno 25 persone, tra cui numerosi membri delle Guardie della Rivoluzione. La risposta della Danimarca al supposto disegno iraniano era stata spingere i membri dell'Unione Europea a introdurre nuovamente le sanzioni contro l'Iran, proprio nel momento in cui Bruxelles sta cercando di istituire un sistema che consenta alle imprese europee di continuare a fare affari con Teheran. Tuttavia, l'ipotesi di un serio peggioramento delle relazoni tra Iran e Danimarca sembrerebbe poco probabile, dal momento che nessuna fazione politica danese vede con favore la politica estera americana verso l'Iran e in generale l'atteggiamento dell'Amministrazione Trump verso il Medio Oriente.La vasta operazione portata a termine della polizia danese il 28 settembre aveva causato la chiusura di diverse strade e vie di collegamento, tra cui anche il grande ponte che unisce la Danimarca alla Svezia. Fino a questo momento l'unica persona finita in manette è un cittadino norvegese di origini iraniane, sorpreso a scattare una fotografia alla casa del dissidente. L'uomo, che ha negato qualsiasi coinvolgimento, sarà tenuto in custodia fino all'8 novembre.