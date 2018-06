Usa, dazi all’Europa: anche i repubblicani dichiarano guerra a Trump

Venerdì 1 Giugno 2018, 18:24 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - È scontro nello scontro. Trump dichiara guerra all’Unione Europea e i repubblicani dichiarano guerra a Trump.Scintille di commercio internazionale e politica interna tra dazi, acciaio, alluminio, il tycoon ed il “suo” stesso partito. “Suo” rigorosamente tra virgolette considerato che, nel novembre 2016, Donald l’outsider le elezioni le ha vinte da solo, contro tutto e tutti.Ora, però, persino le frange più allineate della destra americana si sparpagliano, alzano la voce e minacciano addirittura delle iniziative contro l’operato dell’arancione.«Non sono d’accordo con questa decisione». Ad affermarlo è Paul Ryan, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. «Ci sono modi migliori per aiutare operai e consumatori». Parole nette con cui Ryan sentenzia l’operato frettoloso di un Trump più attento alle elezioni di midterm (in programma per l’oramai vicino autunno, ndr) che non alle effettive conseguenze delle sue decisioni. Decisioni che, infatti, quasi non hanno alcun impatto sulla Cina, bersaglio originale dell’intero impianto, e che si abbattono invece con prepotenza sugli alleati del Vecchio Continente e sulle loro economie.E così, mentre dall’Europa si leva un coro unanime di proteste istituzionali e popolari, la spaccatura tra il Commander in Chief e i repubblicani diventa un vero e proprio crepaccio.A Trump, però, tutto questo sembra non importare affatto. E, come sempre del resto, tira dritto per la sua strada. Gli bastano dunque due parole via Twitter per ricompattare, infiammare e scagliare la sua base nel cuore di una nuova (vecchia) crociata: quella del commercio equo.Due parole ovviamente scritte a caratteri cubitali: «FAIR TRADE!».Commercio equo, appunto. Peccato che Trump, mai come questa volta, abbia davvero sbagliato bersaglio.