Usa, democratici resistono in New Jersey, ma in Virginia è crisi: dramma politico per Biden

Virginia ko, New Jersey ok.

La sintesi estrema della doppia corsa ai governatori a primo acchito potrebbe apparire come una sfida in equilibrio, come una sorta di pareggio.

E invece per i democratici è un tonfo.

E invece per Joe Biden è un autentico dramma politico.

Sì, perché soltanto un anno fa, in occasione del voto per la Casa Bianca, l’attuale presidente in carica proprio in Virginia aveva (stra)vinto con un margine di oltre 10 punti...

