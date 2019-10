Dispositivo fatto in casa per lanciare polvere colorata uccide una donna durante una festa di famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 56 anni è morta durante una festa dinella quale tutti i partecipanti attendevano di conoscere il sesso del nascituro, a Knoxville, Iowa, USA . Come riferisce USA Today, secondo quanto si evince dai rapporti della polizia, la donna ha perso la vita a causa dell'esplosione incontrollata di un dispositivo progettato in casa per sparare polvere colorata.Pamela Kreimeyer, nonna del nascituro, è morta all'istante dopo che un pezzo di metallo sparato dal dispositivo che doveva rivelare il sesso del piccolo l'ha colpita alla testa, nonostante si trovasse a ben 14 metri dal punto in cui era istallato il dispositivo.La futura mamma e altri membri della famiglia avevano sperimentato diversi materiali esplosivi colorati da utilizzare per rivelare ai presenti il sesso del piccolo e ducumentare, poi, l'emozionante momento sui social. Tuttavia qualcosa nel procediemento è andato storto e il dispositivo ha rilasciato violentemente centinaia di pezzi metallici, uno dei quali ha colpito a morte la nonna del nascituro.Questa «moglie, madre e nonna» è morta colpita «da un pezzo di metallo» in un incidente domestico in quello che sarebbe dovuto essere un incontro felice in cui nessuno aveva intenzione di farsi male», ha raccontato lo sceriffo Jason Sandholdt.