Gli Usa dopo il Covid: Biden riscrive le regole, sì agli incontri tra vaccinati anche senza mascherina

Giù la mascher(in)a, riecco la libertà.

Un anno e 525mila morti dopo, la luce del vaccino in fondo al tunnel del Covid. 60 milioni di prime dosi, più di 30 milioni di americani già coperti pure dalle seconde. E, soprattutto, la svolta storica: le nuove linee guida dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie.

L’Agenzia Federale del Dipartimento della Salute riscrive un quadro di regole che sanno finalmente di ritorno alla normalità, addirittura di rinascita.

Le persone vaccinate possono fare visita alle altre persone vaccinate, anche al chiuso, senza ricorrere al distanziamento sociale e senza dover indossare le mascherine.

Tradotto in altri termini, per bocca di uno stesso ex direttore del Centro, tale Tom Frieden: «È tempo di riabbracciare i vostri nipoti», in generale «le persone che amate». E ancora: «Se stavate pensando a un nuovo taglio di capelli o di fare un salto dal dentista, be’, ora potete farlo».

L’allentamento delle restrizioni è formalmente previsto su tutto il territorio nazionale anche nei confronti dei soggetti considerati a basso rischio. E degli asintomatici che pur sono stati esposti a individui positivi al Covid. Asintomatici che non sono più tenuti né a test né a quarantena.

Messaggi carichi di speranze enormi, validi soltanto trascorse due settimane dalla seconda dose di Pfizer e Moderna e della singola dose di Johnson & Johnson, ma capaci di scardinare gli scetticismi e di restituire la vita.

L’America, normale, entro l’estate.

