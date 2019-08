Usa, esecuzione con la sedia elettrica nel Tennessee: ​«Dio ha creato l'uomo. Gesù pianse. È tutto»

Venerdì 16 Agosto 2019, 08:23

Il cittadino americano Stephen West, condannato a morte nel 1986 per l'omicidio di una donna e di sua figlia di 15 anni, è stato giustiziato con la sedia elettrica. Lo hanno annunciato le autorità del Tennessee, come riporta la Cnn.La sua esecuzione era stata programmata e rimandata varie volte, l'ultima nel 2001 quando il condannato aveva presentato ricorso. Le sue ultime parole sono state «Dio ha creato l'uomo. Gesù pianse. È tutto».West aveva negato il duplice omicidio, accusando un complice. I suoi legali hanno dichiarato di essere «profondamente delusi dal fatto che lo stato del Tennessee sia andato avanti con l'esecuzione di un uomo a cui lo Stato aveva diagnosticato una grave malattia mentale. Un uomo di profonda fede che ha avuto un impatto positivo su quelli intorno a lui per decenni e un uomo che con prove schiaccianti non ha commesso questi omicidi, ma non ha mai negato la responsabilità personale per il suo coinvolgimento in questi crimini».