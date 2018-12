Usa, esplosione o alieni? Il cielo di New York diventa blu

Venerdì 28 Dicembre 2018, 09:39

NEW YORK - Il cielo che d’improvviso si fa blu neon, veri e propri fulmini che rovesciano le leggi della fisica e che dal basso si scagliano verso l’alto, la città che impazzisce di sirene.Sono da poco passate le nove di sera quando New York, di colpo, veste i panni di una scenografia hollywoodiana in una sorta di aurora boreale che tiene tutti col naso all’insù.La causa, accertata soltanto dopo, è un’esplosione avvenuta in una centrale elettrica di Astoria, nel Queens.Le sensazioni di chi (come il sottoscritto) era incollato alla finestra sono molteplici e si accavallano senza ragioni, senza spiegazioni e senza sosta.E si riversano sui social.«La mia stanza si è illuminata a giorno, pensavo fossero venuti a trovarci gli alieni!», scrive dalla sua camera di Astoria Elisabetta Plantera, originaria di Cagliari, ma a New York già da 6 anni.Sempre nel Queens, Rudy Pisapia, 29 anni e originario di Salerno, scende in strada dove ci sono delle persone che provano a ragionare su ciò che viceversa appare inspiegabile: «Il cielo da questo lato è normale. Da quest’altro lato, invece, c’è qualcosa di grosso!».E infine Natalia Nuñez, fotografa venezuelana molto attiva da queste parti, sempre dalla stessa zona documenta con ben tre video esplosioni e colori. L’ultimo in particolare è talmente chiaro che sembra un’alba tutta azzurra. «È saltata la corrente, ma c’era luce ovunque, come fosse di nuovo pomeriggio. Siamo corsi in strada, tutte le auto erano ferme e tutte le persone erano come ipnotizzate. Un minuto, non di più. Nessuno scossone, solo una luce blu che ho ancora negli occhi».Due trasformatori in fiamme tra la 20esima Avenue e la 32esima Strada, un incendio e un blackout piuttosto diffuso che pare abbia lasciato l’aeroporto de La Guardia completamente al buio per alcuni minuti.Nessun allarme terrorismo, nessuna vittima, ma Fbi e Polizia di New York già al lavoro con delle indagini a tappeto volte a chiarire cause ed eventuali responsabilità di quanto accaduto in una notte che i cittadini della Grande Mela, almeno per un bel po’, faranno fatica a dimenticare.