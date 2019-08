Usa, furia Trump contro i (suoi) media: «Fox News non lavora più per noi!»

Giovedì 29 Agosto 2019, 15:08

Fox News come fosse una proprietà privata del presidente degli Stati Uniti d’America.Un presidente ogni giorno un po’ più arrabbiato. Da qualche tempo a questa parte, persino con i “suoi”.«Non sta facendo abbastanza per promuovere la mia corsa 2020», «non è più quella di una volta», in altre parole, tanto per essere ancora più chiaro, «non lavora più per noi!».Con tanto di tweet nero su bianco e con tanto di punto esclamativo finale.Nel Paese che la libertà di stampa l’ha “inventata”, c’è un certo Donald Trump che non ha vergogna di voler sottomettere a scena aperta quella stessa stampa che, da amica, arriva addirittura a percepire come una sorta di estensione dello Studio Ovale.Chi ne segue le mosse sui social, e chi lo ha visto all’opera tra interviste, radio e televisioni, sa quale peso il tycoon attribuisca all’impianto mediatico che gli è valso l’approdo alla Casa Bianca. Un impianto che, evidentemente, non può prescindere dal “braccio destro” Fox News da cui si sente in qualche modo tradito.Troppo spazio per il contraddittorio e, in particolare, troppo spazio per quei democratici che vorrebbe cancellare con un colpo di spugna dai palinsesti della rete newyorkese.L’opposizione, insomma, come un fastidio di cui liberarsi.La stampa libera, idem.In quello che lui e la sua base considerano un gioco sporco di schieramenti, nella cui arena è assolutamente necessario poter vantare un’arma da brandire contro la rivale di sempre: quella Cnn che tanto avrebbe voluto Hillary e che tanto dà addosso a lui.Al di là del clima teso, però, riecco il solito Trump, fiero e sprezzante:«Sono senza speranza, a questo punto punto dovrebbero buttarsi a sinistra. Tanto vincerei comunque».Frasi agitate mai a caso da un leader che in chiave elettorale ha dato e continua a dare il meglio di sé proprio quando circondato, da nemici veri e da nemici finti, così da poter recitare la parte del guerriero, del resistente, persino dell’eroe.Figura che i suoi seguaci adorano, tattica che il suo istinto fiuta come riconferma 2020.