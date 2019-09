Christina è nata l'11 settembre alle 9.11 e pesa 9.11 libbre: l'incredibile coincidenza

Sabato 14 Settembre 2019, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 17:36

Che la sua piccola Christina sarebbe nata l'11 settembre, nel giorno dell'anniversario del disastro delle Torri Gemelle, Cametrione Malone-Brown lo sapeva già da tempo. Ma quando i medici le hanno comunicato che la sua bambina era nata ufficialmente alle 9.11 e che pesava 9.11 libbre, proprio non riusciva a credere all'incredibile coincidenza.Il parto cesareo era infatti fissato inizialmente per le 8.55 di mercoledì sera all’ospedale metodista di Germantown, in Tennessee. Qualche minuto di ritardo involontario, poi la scoperta curiosa.E alla fine, poichè nelle date anglosassoni il giorno è preceduto dal mese, il cerchio si è chiuso in maniera perfetta: la bimba è nata il 9/11 alle 9.11 di sera e pesava 9,11 libbre.«Faccio questo lavoro da trentacinque anni - ha detto la capo reparto che ha seguito l’operazione - e mai mi era capitato che le cifre della data, dell’ora e del peso del nascituro coincidessero perfettamente». E trattandosi di una giornata storica, era inevitabile che questa notizia facesse presto il giro del mondo.Piene di speranza e felicità le parole della madre di Christina, che ha commentato così la strana casualità: «Diciotto anni dopo quell’11 settembre, trovi il trionfo; un pezzo di gioia in un giorno che fu così drammatico, e fa soffrire ancora. È una nuova vita tra la devastazione e la distruzione».