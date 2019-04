Usa e Iran, furia Trump: «Vertici militari di Teheran? Terroristi»

Martedì 9 Aprile 2019, 09:56

I Guardiani della Rivoluzione di Teheran?Un’organizzazione terroristica in uno Stato gestito da una cupola di terroristi.Quando si tratta di gettare benzina sul fuoco di un dossier già in fiamme, Donald Trump non ha rivali.E allora eccola l’ennesima mossa di una Casa Bianca perennemente scossa dal suo inquilino agitato: i piani alti delle Forze Armate dell’Iran, una élite militare fondata nel 1979 all’indomani della storica ondata islamica, vengono ufficialmente inseriti nella lista nera dei nemici di Washington.Da sponsor del terrorismo internazionale, etichetta infame affibbiata a Rouhani e compagnia già da tempo, ad attore protagonista da osteggiare ad ogni costo. Nella sostanza e nel vigore delle sanzioni e adesso anche nella forma e nel rigore delle contrapposizioni.È muro contro muro.Da Hillary a Kim Jong-un, passando per Maduro e approdando di tanto in tanto proprio a Teheran.Nella narrativa di Trump non può mancare un nemico e al suo omologo iraniano e alla sua cricca a loro volta non manca nulla, quasi a sfiorare la perfezione.Violazione reiterata dei Diritti Umani, rincorsa al nucleare e alle armi atomiche, dialettica e maniere da regime dittatoriale.E allora perché non alzare i toni dello scontro fino e oltre il limite dell’inverosimile?Perché non cogliere la palla al balzo, per ricompattare da un lato le fila di una politica estera confusa e dall’altro gli umori di una platea conservatrice, per strillare ancora un po’?Questa l’ottica di un presidente che ha fatto del suo “strillare” un autentico marchio di fabbrica.Un’occasione imperdibile, deve aver pensato Trump, per fare sfoggio dei muscoli di un’America che sbatte oramai ogni giorno i pugni sul tavolo del mondo.