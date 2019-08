Di nuovo Conte-Trump: dal G7 al G8, sì a Putin e alla Russia

Mercoledì 28 Agosto 2019, 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo tweet, Giuseppe Conte sta con Donald Trump.Il G7 di Biarritz è oramai alle spalle, ma è questo il clamoroso retroscena che emerge all’indomani del vertice in Francia.Il presidente degli Stati Uniti vuole che Vladimir Putin torni al tavolo dei Grandi e, a fronte di una resistenza serrata di Angela Merkel e Boris Johnson, trova il sostegno del premier italiano uscente, ma oggetto proprio in queste ore di una possibile riconferma.Riconferma auspicata dallo stesso Trump attraverso un “cinguettio” che, più che un endorsement politico, si pone come un sigillo su una sincera amicizia personale.Conte, insomma, durante la cena di gala andata in scena sabato, sarebbe stato l’unico ad appoggiare apertamente l’alleato americano, nonostante i brusii diplomatici di tutti quanti gli altri.Unica eccezione il primo ministro giapponese Shinzō Abe che, silenziosamente però e soltanto per bocca dei suoi portavoce, pare sia favorevole ad un’eventuale apertura.Tornando a Trump, il tycoon non ha mancato di andare addirittura oltre: Mosca, infatti, era stata esclusa dal G8 per le sue smanie antidemocratiche e in particolare per l’aggressione mossa a danno della Crimea. Era il febbraio 2014 e alla Casa Bianca sedeva tale Barack Obama, autentica ossessione di The Donald che in buona sostanza avrebbe bollato il suo predecessore come uno che «si è fatto fregare, surclassato dall’intelligenza strategica di Putin».Lo stile è quello di sempre.La novità, invece, è che sullo scacchiere internazionale Trump sembra avere un nuovo “avvocato difensore”.È italiano, ora tocca vedere quanto dura.