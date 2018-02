Usa, Ivanka Trump col papà: «Armare gli insegnanti non è una cattiva idea»

Lunedì 26 Febbraio 2018, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - «Armare gli insegnanti non è una cattiva idea». Ancora un commento pro armi dalla prima famiglia d’America. Questa volta, però, a pronunciare le parole già ribattute da tutti i giornali statunitensi non è il presidente Donald, ma la sua secondogenita Ivanka Trump.In un’intervista fiume realizzata dalla rete televisiva Nbc, Ivanka, 36 anni e madre di tre bambini molto piccoli, spiazza tutti e si schiera dalla parte del padre.«È chiaro che sarebbero necessari degli standard incredibilmente elevati per coloro che dovrebbero avere il diritto di portare con sé delle armi nelle nostre scuole», ha premesso aggiungendo poi che «non esiste un’unica e semplice soluzione per creare sicurezza». Ma, e qui il punto cruciale del suo ragionamento: «Avere un insegnate che sia in grado di prendersi davvero cura dei suoi studenti, che sia armato e che sia abile e qualificato riguardo all’utilizzo delle armi non sarebbe una cattiva idea». «Certo», ha sottolineato forse anche nel tentativo di stemperare un po’, «è un’idea che va discussa».A queste latitudini è noto che Donald e Ivanka parlino molto e si confrontino quotidianamente su svariati temi. È proprio in lei che tanti americani ripongono speranze di una politica più moderata. A giudicare da questa uscita, però, almeno riguardo a un dossier così spinoso, Ivanka sembra sposare la linea della Casa Bianca. E soprattutto quella dettata dalla National Rifle Association.Nel frattempo, pare che l’amministrazione Trump abbia per le mani la bozza di una proposta con cui si starebbe pensando di armare il 20% del corpo insegnanti delle scuole pubbliche. Uno su 5, una media assai alta, al di là di una scelta ideologica a dir poco opinabile. Questo piano si tradurrebbe in ben 718mila nuove pistole in circolazione e più di un miliardo di dollari di spesa, a carico dei contribuenti, tra acquisto degli equipaggiamenti e addestramento dei professori.Insomma, c’è il rischio concreto che all’indomani della strage in Florida, costata ben 17 vite, anziché un passo indietro ne maturino uno e più in avanti. Lungo il cammino apparentemente già tracciato dal denaro e dalla lobby delle armi.