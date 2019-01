Usa, l'ambiente secondo Trump: multe diminuite dell'85% per chi inquina

Le sue idee sul global warming sono note e noto è il fatto che non creda ad alcuna influenza sul clima mondiale da parte dell'inquinamento creato dall'uomo. Per questo non stupisce più di tanto il fatto che le sanzioni civili per chi inquina l'ambiente sotto l'amministrazione di Donald Trump siano crollate nel 2018 al livello medio più basso dal 1994. Lo rivela una nuova analisi dei dati dell'Agenzia per la Protezione Ambientale (Epa), riportata dal Washington Post.

Nei due decenni precedenti l'insediamento del 45esimo presidente americano le multe hanno raggiunto una media di oltre 500 milioni di dollari l'anno, al netto dell'inflazione. Mentre i 72 milioni di dollari del 2018 erano l'85% al di sotto di tale importo, secondo il database Enforcement and Compliance History Online dell'Agenzia. Cynthia Giles, che ha diretto l'ufficio esecutivo dell'Epa durante l'amministrazione Obama e ha condotto l'analisi, ha detto che le cifre aggiustate per l'inflazione rappresentano il minimo da quando è stato istituito l'ufficio di controllo dell'Agenzia. Via libera agli inquinatori?. Non proprio, dall'amministrazione Trump, invece, hanno spiegato che stanno concentrando gran parte dell'impegno nel lavorare con le aziende per prevenire le violazioni, in modo da garantire che le operazioni aziendali possano prosperare senza danneggiare l'ambiente. Ma Giles, oggi membro del programma di diritto ambientale ed energetico di Harvard, dubita che il nuovo approccio possa portare i risultati promessi. «I cittadini si aspettano che l'Epa li protegga da chi inquina di più - ha detto - L'Epa di Trump non lo sta facendo, e ciò che mi preoccupa è il modo in cui l'industria risponderà all'abbandono di una applicazione severa da parte dell'Agenzia».

Giovedì 24 Gennaio 2019, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 24-01-2019 19:23

