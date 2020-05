Usa: la carne diventa un alimento di lusso a causa della pandemia

LEGGI ANCHE

Negli Stati Uniti, la pandemia ha ridotto notevolmente la capacità dei produttori di carne, trasformando l'offerta di questo tipo di prodotti. Molte imprese, infatti, stanno sperimentando un forte deficit di carne che le costringe a produrredestinati a quei consumatori che hanno un potere di acquisto più elevato, secondo quanto denuncia Bloomberg.Per questo, la produzione di alcune varietà diè in aumento, mentre altre mega aziende che hanno una produzione più commerciale stanno producendo il 40% in meno di carne.La causa di questo squilibrio potrebbe essere connessa alla crisi sanitaria che stanno affrontando i lavoratori di queste fabbriche, che spesso provengono da famiglie a. Circa il 44% di loro, infatti, è ispanico, mentre un quarto è afro-americano, due dei gruppi demografici più vulnerabili al coronavirus.Tale condizione, tuttavia, favorisce i piccoli produttori che non avendo tanti dipendenti possono assicurare le distanze di sicurezza e continuare la loro produzione.Il vicepresidente della McGuireWoods Consulting,, che gestisce anche un'azienda agricola nel Nord Dakota, considera la situazione attuale come «un'opportunità per alcuni mercati di nicchia». Tuttavia, ha ammesso che per le famiglie a basso reddito c'è un «doppio problema», prezzo e disponibilità.Secondo Bloomberg, questa «crisi della carne» evidenzia una «varietà di divisioni sociali» sia nelle fabbriche che tra i consumatori, che stanno affrontando un aumento della disoccupazione e la perdita di reddito.