Usa, il lavoro vola: 250mila nuovi posti. Furia Trump su Midterm

Venerdì 2 Novembre 2018, 15:52

NEW YORK - 250mila nuovi posti di lavoro, disoccupazione ferma sulla soglia dell’inesistenza e salari in crescita del 3,1%.Pubblicati proprio pochi istanti fa dall’Unità per le Statistiche del governo americano, i dati ufficiali di ottobre parlano chiaro, anzi chiarissimo: l’economia statunitense va a gonfie vele.Donald Trump incassa l’ennesimo risultato oggettivamente clamoroso, che va ben al di là di qualunque aspettativa.Se è vero infatti che la striscia positiva record dura già da 9 anni e risale dunque all’era Obama, è altrettanto vero che dati così non si erano mai visti prima d’ora.250mila nuove caselle occupazionali in un solo mese sono un dato mostruoso anche per il colosso a stelle e strisce.Il presidente lo sa, così come sa che il principale campo di battaglia di qualsiasi tornata elettorale è esattamente questo ed ha tanto a che vedere con il benessere dei cittadini.Benessere che sembra ritrovato, non soltanto in fatto di numeri, ma anche e soprattutto in termini di fiducia e di patriottismo.Insomma, in attesa di capire se secondo il popolo statunitense Trump stia rendendo oppure no l’America “di nuovo grande”, è comunque difficile negare che l’aquila goda di ottima salute.Ad ogni modo, ci siamo: il voto è alle porte.Mancano oramai soltanto quattro giorni al bivio di martedì 6 novembre, mentre il tycoon infiamma ad arte l’altro fronte sul quale ha deciso di giocarsi il tutto per tutto: quello dell’immigrazione.Rilancia le immagini di carovane di “invasori” centroamericani e si scaglia contro lo ius soli che bolla come una «follia totale», arrivando così a mettere in discussione un principio costituzionale che sta in piedi da un secolo e mezzo (1848).Un bluff?Senz’altro un’esagerazione, un’esasperazione del dibattito che utilizza in maniera scientifica per comunicare con la sua base e per suonare forte il tam-tam della chiamata alle urne.Per un presidente che, esagerato, esasperato ed esasperante, crede davvero di potercela fare.