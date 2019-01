Usa, lo shutdown è senza fine: i travet fanno causa al governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 13 Gennaio 2019, 08:30

NEW YORK - I parchi nazionali sono sommersi dalla spazzatura, con i lupi e le volpi che escono sempre più di frequente dalle riserve incustodite per avvicinarsi ai centri urbani. L'aeroporto di Miami ha chiuso ieri uno dei suoi terminal più affollati per mancanza di agenti di sicurezza che ne garantiscano il funzionamento.Non stanno lavorando gli addetti dell'Epa che dovrebbero controllare l'inquinamento accidentale delle acque potabili, e nel caso di un disastro naturale non ci sarebbero nemmeno quelli della protezione civile pronti a intervenire in soccorso. I maestri birrai sono fermi, in attesa della certificazione bloccata delle tante nuove ricette che tengono vivo l'effervescente mercato delle micro breweries.