Usa, Messico e migranti: Trump dichiara guerra ai clandestini. E la Difesa lavora al Muro

Venerdì 29 Marzo 2019, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più fermi, più arresti e più espulsioni. Donald Trump dichiara guerra ai clandestini.Cambiando le regole di un gioco già crudele, ma scelto dal presidente come prossimo (ennesimo) dossier da cospargere di benzina della polemica furibonda e da infiammare di odio della destra peggiore. Da dare in pasto, cioè, ad una vasta porzione di quella platea elettorale che ha garantito la sua vittoria del 2016, specie in vista della partita di ritorno del 2020.A prendere parola e iniziativa è la segretaria per la Sicurezza Nazionale Kirstjen Nielsen.«Siamo alle prese con una catastrofe che peggiora di giorno in giorno e il nostro dipartimento è oramai al collasso. Non ci sono fondi né agenti a sufficienza per gestire le carovane in arrivo dal confine Sud».Da quel Messico, cioè, che allo spettro del narcotraffico somma la geografia di un corridoio umanitario per Paesi come El Salvador, Guatemala e Honduras.Il sogno di resistenza degli ultimi del mondo, in viaggio a piedi per settimane o addirittura mesi, che sbatte contro il grido di legalità degli Stati Uniti d’America. E di quel Muro, da sempre cavallo di battaglia della narrativa firmata Trump, in merito al quale si torna a fare sul serio.Pare infatti che proprio il dipartimento della Difesa sia al lavoro per individuare dei siti presso cui realizzare «nuovi scavi» e «nuove barriere fisiche».A confermarlo, la stessa Nielsen.Arizona, New Mexico e Texas potrebbero dunque diventare delle fortezze, non soltanto nell’ottica di un rinvigorimento strutturale, ma anche e soprattutto in quella di uno schema legale assai più stringente.La parola passa al Congresso, che per la sua metà della Camera è in solide mani democratiche. Con i repubblicani, però, che non soltanto al Senato promettono un confronto che sa già di scontro. Da sempre ossessionati dal tema immigrazione.Quasi quanto Trump.Che nel maggio 2018 non aveva esitato a definire queste persone «animali».