Usa e midterm, 15 giorni al voto: «prima gli americani», si allarga il dissenso armi all’Ucraina

15 giorni al voto: se i repubblicani vincono, il dossier Ucraina si complica.

E si complica di parecchio.

Le elezioni di midterm sono oramai a un passo e nel Grand Old Party si allarga il fronte del dissenso.

La sfera è quella della politica estera, il tema naturalmente è la guerra.

E, nello specifico, la fornitura di armi a Kiev e dintorni.

Mai messa in discussione.

Mai fino a ora.

A 8 mesi esatti dal 24 febbraio, dall’inizio della cosiddetta “operazione militare speciale” di Putin, i conservatori iniziano a sfilarsi, quasi uno dopo l’altro. Non tanto sull’invio di armi in sé, che consente effettivamente all’Ucraina di resistere, contro uno “zar” che di certo non è amato neanche a destra. Ma sulla montagna di soldi, finanziati puntualmente a debito, di cui sempre più esponenti dell’opposizione cominciano appunto a essere stanchi.

Ora il punto è questo: opposizione fino a quando?

Già, perché se i repubblicani dovessero riprendersi la Camera, e magari addirittura anche il Senato, per Joe Biden e per i suoi salterebbe di colpo fuori un piccolissimo particolare: al Congresso, l’opposizione diventerebbe maggioranza.

E allora sarebbero guai.

Per il presidente, e pure per il popolo ucraino, che rischia di essere lasciato solo.

«Nessun assegno in bianco», continua a ripetere Kevin McCarthy, che in caso di vittoria repubblicana potrebbe vestire i panni proprio di speaker della Camera a breve, all’inizio del nuovo anno.

Gli fa eco Nancy Mace, collega di partito della South Carolina:

«Dobbiamo essere più prudenti con le nostre spese», «ci sono sprechi ovunque» e «non possiamo limitarci ad aumentare di volta in volta il tetto del debito pubblico».

Queste sono soltanto alcune delle sue recenti affermazioni, a voler sottolineare, a scena aperta, che esistono anche, eccome, le ragioni del popolo americano.

«Specie dopo due anni di sacrifici, specie dopo due anni di Covid».

Preoccupano i conti, insomma. Che a quanto pare non tornano.

Preoccupano ancora di più certi equilibri politici. Che a quanto pare stanno per saltare.