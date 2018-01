Usa, Oprah Winfrey potrebbe candidarsi alla Casa Bianca

Oprah Winfrey sta seriamente considerando di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti e di correre per le elezioni del 2020. Lo affermano almeno due persone molto vicine alla star della tv americana secondo quanto riporta la Cnn.



A rivelare le ambizioni di Oprah Winfrey - afferma la Cnn - due suoi amici, che raccontano come da mesi la star stia valutando se scendere in campo per sfidare Donald Trump nel 2020. Una delle due fonti parla di conversazioni tra amici e conoscenti avvenute alcuni mesi fa, anche se ancora Oprah non avrebbe preso alcuna decisione. La campagna elettorale dei democratici per il 2020 inizierà ufficialmente dopo le elezioni di metà mandato del novembre del 2018, ma i potenziali candidati si stanno già muovendo anche con diversi viaggi in Iowa, il primi stato in cui si voterà per le primarie.

Lunedì 8 Gennaio 2018, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 21:20

