Usa, pil al 3,5%, sopra le attese degli analisti

L'economia è americana continua a crescere e straccia le attese degli analisti. Nel terzo trimestre il Pil è arrivato al 3,5%: gli analisti lo davano al 3,3%.Nel secondo trimestre il pil era cresciuto del 4,2%, mentre nei primi tre mesi dell'anno del 2,2%.Sono i consumi a spingere l'economia americana nel terzo trimestre: sono saliti del 4%, segnando l'aumento maggiore dal 2014. Male le esportazioni che sono calate a un tasso annuale del 3,5% in seguito alle tensionicommerciali. Le importazioni sono salite del 9,1%. Gli investimenti delle aziende sono risultati deboli.Il dato sul Pil lascia la Fed in corsa per un quarto aumento dei tassi di interesse nel 2018 alla riunione di dicembre.