Usa, poliziotto uccide un afroamericano disarmato. Scoppiano le proteste

Usa, un poliziotto uccide un afroamericano disarmato. Scoppiano le proteste. Un afroamericano e' stato ucciso da un agente di polizia bianco a Columbus. Si tratta del secondo caso in poche settimane nella citta' del Nord degli Stati Uniti e ha alimentato indignazione sulla scia delle proteste antirazzismo e contro la brutalita' della polizia sin dalla primavera.

Un poliziotto di Columbus ha sparato e ucciso un afroamericano nel suo garage, ed è successo tutto in 10 secondi. I poliziotti, come si legge sul sito TMZ che ha pubblicato anche il video, stavano rispondendo a una chiamata quando qualcuno ha segnalato un ragazzo all'interno di un'auto.

Andre Maurice Hill, 47 anni, era nel garage di una casa lunedi' sera quando e' stato colpito piu' volte dall'agente in uniforme. La polizia aveva ricevuto una chiamata per recarsi sul posto per un piccolo incidente. Il filmato dalla telecamera portatile dell'agente mostra Hill dirigersi verso l'agente con un telefono cellulare nella mano sinistra, mentre l'altra mano rimane invisibile.

Pochi secondi dopo, l'agente spara con la sua pistola e l'uomo crolla a terra. L'agente Adam Coy e il suo collega hanno aspettato diversi minuti prima di avvicinarsi alla vittima ancora in vita, deceduta poco dopo. Coy e' stato sospeso. Il sindaco di Columbus Andrew Ginther si è detto indignato per la sparatoria e ha chiesto che l'agente che ha sparato a Hill fosse licenziato. Il sindaco ha anche sottoineato di aver notato che nel video della bodycam mnessuno degli agenti si è precipitato per dare a Hill il primo soccorso.

Secondo i media locali, c'erano gia' denunce a suo carico per uso eccessivo della forza. Hill, che era disarmato, e' il secondo afroamericano a essere ucciso dalla polizia in meno di tre settimane a Columbus. Il 4 dicembre scorso e' stato colpito a morte il 23enne Casey Goodson Jr. mentre tornava a casa dopo aver comprato dei panini.

Ultimo aggiornamento: 22:00

