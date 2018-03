La pornostar va in tv: «Ho avuto un rapporto non protetto con Trump, poi sono stata minacciata»

Lunedì 26 Marzo 2018, 09:45 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 09:45

NEW YORK - Ora sono guai. Prima le minacce di uno sconosciuto indirizzate a lei e alla sua bambina, poi 130mila dollari per comprare il suo silenzio. Sono queste le principali rivelazioni che Stormy Daniels ha concesso in un’intervista andata in onda sulla rete televisiva statunitense Cbs.“60 Minuti” è il titolo della trasmissione di Anderson Cooper che l’ha ospitata in prima serata d il tempo, appunto, che la pornostar ha trascorso in compagnia del pubblico americano.Si parte subito forte, con una descrizione piuttosto meticolosa del primo incontro con Donald Trump. Luglio 2006 e virgolettati destinati a far tremare le mura della Casa Bianca. Al di là degli eventuali risvolti legali, infatti, quelli personali sono da brividi: al tempo Melania aveva appena dato alla luce il piccolo Barron.«Eravamo in una suite d’albergo, Trump mi mostrò una rivista, sulla copertina c’era la mia faccia», ricorda la “tempestosa” Stormy, il cui vero nome è Stephanie Clifford. «Qualcuno dovrebbe prendere e sculacciarti con quella rivista!», afferma di aver risposto con sfrontatezza al tycoon. Di lì a pochi minuti, le cose andarono proprio in quel modo, un po’ per gioco, un po’ come preambolo del rapporto sessuale (non protetto) venuto poi.Altro dettaglio in qualche modo addirittura inquietante: «Mi ricordi mia figlia Ivanka, mi disse».La Daniels si rifiuta di rispondere in merito al fatto che abbia oppure no prove di quel rapporto, ma si dilunga sulle sue paure e sulla necessità di parlare.«Era l’estate 2011, stavo andando in palestra ed ero con mia figlia in un parcheggio. Un uomo si è avvicinato e mi ha detto: lascia stare Trump, dimentica tutta questa storia». Le trema la voce. «Ha dato un’occhiata a mia figlia e mi ha detto: hai una bella bambina, sarebbe un peccato se dovesse accadere qualcosa di brutto a sua madre».E poi via, sparito nel nulla. Un po’ come le parole e le confessioni della Daniels.Fino a questa sera. Fino a queste dichiarazioni che la metteranno nei guai (ha violato l’accordo economico con i legali di Trump e rischia una penale di più di un milione di dollari), ma che potrebbero cambiare una volta per tutte la storia della 45esima presidenza degli Stati Uniti d’America.Non tanto per il fatto in sé, visto che come ha sottolineato più volte lei stessa, il rapporto è stato assolutamente consensuale.Ma per il tentativo, strampalato e naufragato, di mettere a tacere quanto accaduto. Peraltro con dei fondi deviati dalla campagna elettorale che ha condotto Trump fino alla storica vittoria dell’8 novembre 2016.Aspetto non da poco, visto che per la giustizia a stelle e strisce potrebbe configurarsi come un vero e proprio reato.