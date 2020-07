Usa 2020, Susan Rice in pole position come vice di Biden

Susan Rice in pole position per la vice presidenza in un'amministrazione Joe Biden. L'ex ambasciatrice americana all'Onu ed ex consigliere alla Sicurezza Nazionale di Barack Obama è una delle favorite pur ricevendo meno attenzione delle rivali Kamala Harris e Elizabeth Warren. Secondo indiscrezioni a giocare a favore di Rice ci sarebbe il buon rapporto con Biden: i due hanno lavorato insieme negli anni di Obama, si conoscono da tempo e vanno d'accordo. L'ex vice presidente, che si è impegnato a nominare un numero due donna, ha inoltre più volte ribadito di cercare qualcuno che sia pronto a «essere presidente dal primo giorno». E Rice lo sarebbe, secondo fonti vicine a Biden.

Ultimo aggiornamento: 12:42

