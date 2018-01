Usa, prof fa sesso con uno studente 14enne: il ragazzo rivela tutto a un compagno di classe

Lunedì 22 Gennaio 2018, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 22-01-2018 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tentazione del frutto proibito non ha risparmiato neanche lei, che fino a oggi era considerata una cittadina modello al di sopra di ogni sospetto. La 29enne Dori Myers, moglie di un vicesceriffo e docente presso la New School for Leadership and the Arts di Kingsbridge, a New York, è stata arrestata venerdì sera in seguito alle rivelazioni di un suo studente 14enne che si era confidato con un compagno di classe: il 1° novembre scorso Dori aveva praticato sesso orale su di lui. Una confessione che, abbinata alla testimonianza di un altro studente che aveva visto la professoressa massaggiare il ragazzo, ha subito fatto scattare un'inchiesta, al termine della quale ai polsi della donna sono scattate le manette.In tribunale, oggi Dori ha negato tutto. «In questa città basta l'accusa di qualcuno per arrestare una persona - ha detto il suo avvocato, Andrew Stoll - Dori è una cittadina modello che non vede l'ora che il suo nome venga riabilitato». In attesa del giudizio, intanto, il giudice Laura Drager l'ha rilasciata con un ordine di protezione di 30 giorni che le vieta qualunque contatto con il 14enne, mentre il dipartimento dell'Educazione, che definisce le accuse "profondamente preoccupanti", l'ha esclusa dalla docenza assegnandole compiti lavorativi che la tengono alla larga dagli studenti.Dori, che in passato aveva postato sui social una foto in cui indossava una maglietta con la scritta "Champagne All Day" mentre teneva in mano una bottiglia e un bicchiere da spumante, ha ora rimosso un altro post in cui appariva con una maglietta bianca su cui campeggiava la scritta "Whiskey Makes Me Frisky" (il whiskey mi rende vivace). E in un tweet del 2015, rimosso anche questo, gongolava nel dichiarare che gli studenti commentavano spesso il suo look. Il problema, per lei, è nato quando non si è più accontentata dei semplici commenti.