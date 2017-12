Usa, professoressa fa sesso con uno studente minorenne: condannata a 10 anni dopo la confessione del ragazzo

Martedì 26 Dicembre 2017, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 19:24

Non c'è stato nulla che potesse fermare il suo slancio verso quello studente della sua scuola: Sarah L. Myer, 41enne madre di 5 figli e docente di matematica in un liceo dell'Illinois, era così travolta dalla passione da accettare il rischio di uno scandalo, del licenziamento e dell'arresto.Tutte circostanze che si sono avverate con puntualità quando il ragazzo ha rivelato la sua tresca con la professoressa ed è emerso che i due avevano vissuto una relazione di sesso per sei mesi, da novembre 2016 ad aprile scorso. Sarah, che di fronte all'evidenza non ha potuto far altro che confessare, è stata condannata venerdì scorso a dieci anni di carcere, un prezzo da pagare piuttosto alto, ma abbastanza preventivabile.L'lIlinois, infatti, ha leggi estremamente severe in tema di rapporti sessuali tra adulti e minorenni e professori e studenti, con pene che possono arrivare fino a 60 anni di carcere o, in certi casi, all'ergastolo. Il tutto in netto contrasto con quanto avviene in altri Stati, come ad esempio lo Utah, dove le norme in materia sono più tolleranti: recentemente, in diversi casi, alcuni insegnanti sono usciti dal tribunale a piede libero nonostante avesse fatto sesso con i loro studenti.