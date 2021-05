Usa, ragazza di 11 anni spara in una scuola: 3 feriti

Negli Stati Uniti una ragazza di 11 anni che frequenta la prima media ha sparato a due studenti e un custode, ferendoli, in una scuola media dell'Idaho. La giovane è stata poi prontamente disarmata da un insegnante. Lo riferiscono i media locali, che riportano anche che i colpi sono stati sparati sia all'interno e che all'esterno della scuola media della piccola città di Rigby, a circa 95 miglia a sud-ovest del parco nazionale di Yellowstone. Le condizioni dei feriti non desterebbero preoccupazione. Al momento ancora non è chiaro il motivo del gesto.

BREAKING: A shooting at an Idaho middle school has wounded three people - two students and an educator - and a suspect is in custody. #idleg https://t.co/PRoiNRJpqd — Shannon Watts (@shannonrwatts) May 6, 2021