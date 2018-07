Trump apre a Putin, ma l'Europa non ci sta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 1 Luglio 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 08:30

MOSCA - È bastato un «vedremo», pronunciato da Donald Trump sull'Air Force One davanti alla stampa americana, per provocare lo scompiglio in Europa centro-orientale. Il capo della Casa bianca incontrerà per la prima volta in un summit bilaterale Vladimir Putin, lunedì 16 luglio a Helsinki. Ed in quella sede - viene ipotizzato dai mass media sulla base di quanto affermato dal presidente Usa anche a margine del recente G7 canadese - potrebbe decidere di revocare le sanzioni contro la Russia ed anche di riconoscere l'annessione della Crimea da parte di Mosca, avvenuta nel 2014. Tali scelte andrebbero in netto contrasto con la decennale politica di Washington nel Vecchio continente e con la linea varata all'unanimità dall'Occidente all'indomani dello scoppio della crisi ucraina.