Usa e Russiagate, la storia infinita: «Trump non è al di sopra della legge». Tutti i rischi da qui al 2020

Mercoledì 27 Marzo 2019, 15:19

I democratici non arretrano di un millimetro.La speaker della Camera Nancy Pelosi non ci sta, il Russiagate sembra non conoscere fine e gli Stati Uniti non trovano pace.Il procuratore speciale Robert Mueller ha consegnato il suo rapporto e il ministro della Giustizia William Barr ne ha stilato una sintesi che scagiona il presidente.Il fascicolo nella sua interezza, però, non è stato pubblicato né lo ha visto nessuno. E questo all’armata dem proprio non va giù.«Trump non è al di sopra della legge, non può esserlo», ha tuonato la Pelosi che ha ribadito di aver ormai rinunciato all’impeachment, ma che non ha affatto rinunciato alla sua grinta di politica battagliera e navigata.«Il bicchiere dello scandalo è mezzo pieno, abbiamo il diritto di mettere le mani sul dossier completo».Lo schema è chiaro: non ci sono prove né si riuscirà ad inchiodare il tycoon alla croce di alcun reato. Ma comportamenti, dubbi e simboli, fossero pure collegati ad una singola parola fuori posto, da qui al 2020 possono fare la differenza.Tutto può tornare utile, insomma, nel quadro di una campagna elettorale di fatto iniziata già da tempo. O, meglio ancora, mai finita.Tuttavia, sfidare Trump sul suo terreno di agitazione perenne è un rischio enorme. E lo è perché è proprio sul campo minato delle polemiche che The Donald ha dimostrato di saper dare il meglio (il peggio) di sé.Forse sarebbe il caso di tornare a parlare di riforme per una sanità agonizzante, con la destra ad un passo dal voler assestare il colpo di grazia a Obamacare. Per un quadro fiscale e più in generale per una società più equa, con Amazon che fattura miliardi e miliardi di dollari e paga zero (zero!) tasse. Per un’economia che va a gonfie vele, ma che meriterebbe di essere protetta da meccanismi che risparmino all’America, e “a cascata” al mondo intero, l’esplosione di una nuova bolla finanziaria.Il prossimo presidente, cioè, andrebbe scelto in base a obiettivi e progetti e non sulle macerie di un conflitto ad oltranza.Anche perché, recitando il copione del 2016, finale e nome rischiano di essere gli stessi.