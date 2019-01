Usa, è scontro con la Cina: «Huawei minaccia la sicurezza nazionale»

Martedì 29 Gennaio 2019, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2019 12:43

Il governo degli Stati Uniti d’America contro Huawei.E, di conseguenza, contro la Cina.Le accuse sono gravissime: minaccia alla sicurezza nazionale, furto della proprietà intellettuale, appropriazione indebita di informazioni riservate, pratiche aziendali sleali e violazione delle sanzioni contro l’Iran.Ben due dozzine di capi d’imputazione per un dossier il cui peso fa riesplodere di colpo le tensioni politico-commerciali tra i due giganti dell’economia mondiale. Non solo dazi, insomma, nello scontro frontale tra Washington e Pechino. Né di certo un fulmine a ciel sereno, considerato che Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria del colosso orientale, era già stata arrestata in Canada lo scorso dicembre. Da allora, gli Usa lavorano incessantemente per ottenere la sua estradizione e processarla in patria.Il direttore dell’Fbi Christopher Wray ci va giù pesante:«Huawei ha fatto affidamento su pratiche di business disoneste e contrarie ai princìpi che hanno consentito alle compagnie americane e agli Stati Uniti nel loro complesso di prosperare». Un concetto, quello di un’economia florida, che Wray lega a doppio nodo a quello di una difesa blindata: «Una maniera sana di gestire gli affari è strettamente connessa con la nostra sicurezza nazionale».In breve: soldi da una parte, spionaggio dall’altra.Dal quartier generale dell’azienda di Shenzhen, già fortemente limitata in termini di sbocchi sul mercato a stelle e strisce (gli smartphone Huawei sono pressoché “vietati” sugli scaffali dei negozi e dei portali statunitensi, ndr), si dicono «disappointed», alla lettera «delusi», in merito all’iniziativa legale degli occidentali.E a reagire sono anche i vertici istituzionali del governo del dragone che, per bocca di un portavoce del ministro degli Esteri, richiedono il rilascio immediato della Wanzhou e la rinuncia a quell’estrazione che condurrebbe i due blocchi «lungo un sentiero sbagliato».Difficile che Trump e i suoi mollino la presa su un fascicolo reso particolarmente odioso dai dettagli che emergono di ora in ora. Tra i quali, ad esempio, quello dei bonus garantiti ai dipendenti cinesi in grado di fornire dati, fotografie, misure e più in generale segreti dei prodotti firmati dalla multinazionale partner e rivale T-Mobile.Con l’aggravante, evidentemente non da poco, delle giravolte finanziarie che collegano con una linea pressoché retta le casse di Pechino con quelle di Teheran.Stati Uniti e Cina, si sa, sono costretti dalle loro dimensioni ad una relazione quasi forzata. La pazienza degli americani, però, non è infinita. E sembra essere arrivata davvero agli sgoccioli.