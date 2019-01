Usa, accordo vicino per stop a "shutdown". Al vaglio una barriera d'acciaio con Messico

Lunedì 7 Gennaio 2019, 12:15 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2019 13:06

Si apre uno, come viene chiamata la paralisi del governo federale per lo stop del Parlamento ai fondi, entrato ormai nella sua terza settimana. Il vicepresidenteha nuovamentei leader democratici del Congresso,, e stavolta il confronto sarebbe stato. Lo ha detto su Twitter il presidentedi ritorno da Camp David. Nel frattempo i disagi derivanti dalla paralisi di parte del governo federale cominciano a farsi sentire. Circa 800 mila persone sono rimaste senza stipendi e l'assenza del personale crea problemi al funzionamento dei servizi, soprattutto negli aeroporti.Lo scorso weekend, Trump aveva convocato i suoi fedelissimi consiglieri e collaboratori nella residenza presidenziale tra le montagne del Maryland perin vista delche il presidente degli Stati Uniti dovrà tenere il prossimo 29 gennaio davanti al Congresso riunito in sessione plenaria.Tra i temi al vaglio,che, nei giorni scorsi, dopo l'ennesimo incontro tra i rappresentanti dell'amministrazione Trump e quelli del Congresso, sembrava non aver registrato progressi, con il tycoon sempre fermo nella suaper la costruzione dele isempre fortemente intenzionati aOra il punto di svolta potrebbe essere rappresentato da un. È emersa, infatti, lper proteggere il confine con il Messico che andrebbe a sostituire il progetto del muro di cemento. "È una buona soluzione Made in Usa, più forte e meno invadente" a cui "stiamo lavorando" ha fatto sapere Trump mostrandosi, tuttavia, determinato ad andare avanti anche senza accordo. Nel caso non si arrivasse a una soluzione condivisa,per reperire i fondi necessari a sigillare la frontiera sud.