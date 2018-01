Cinque persone, tre uomini e due donne, sono morte e un'altra è rimasta ferita in conseguenza di una sparatoria verificatasi in un autolavaggio a circa 90 km da Pittsburgh, in Pennsylvania. Le cause del conflitto a fuoco sono per il momento sconosciute. Secondo l'emittente tv locale Wpxi, a dare origine alla sparatoria sarebbe stata una lite privata. Quattro delle vittime sono morte immediatamente, la quinta è deceduta in ospedale. Ancora non identificato l'autore del gesto.

Domenica 28 Gennaio 2018, 21:13 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 22:59

