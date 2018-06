Usa, sparatoria in un giornale del Maryland: quattro morti, arrestato l'aggressore

A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) 28 giugno 2018















Anthony Messenger, probabilmente uno stagista, avrebbe chiesto aiuto su Twitter appena iniziata la sparatoria. La notizia della sparatoria in redazione è comparsa anche sul sito web del Capital Gazette, che cita un proprio giornalista secondo cui diverse persone sono rimaste colpite.Anthony Messenger, probabilmente uno stagista, avrebbe chiesto aiuto su Twitter appena iniziata la sparatoria.

Active shooter 888 Bestgate please help us — Anthony Messenger (@amesscapgaz) 28 giugno 2018

Capital Gazette è un'importante pubblicazione locale fondata nel 1884 e di proprietà dello stesso gruppo che pubblica il Baltimore Sun.

Giovedì 28 Giugno 2018, 21:23 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 22:42

Spari nella redazione del giornale Capital Gazette ad Annapolis, nel Maryland, Stati Uniti. Sarebbero quattro i morti nella sparatoria, secondo quanto riferisce la tv americana Cbs. L'emittente Foxnews parla di diverse vittime citando informazioni diffuse dall'ufficio dello sceriffo. L'uomo che ha sparato sarebbe stato catturato.«Una sola persona armata ha aperto il fuoco colpendo diverse persone, alcune sono morte». Phil Davis, giornalista del Capital Gazette, con una serie di tweet ricostruisce la sparatoria avvenuta in redazione.«L'uomo armato ha sparato attraverso la porta a vetri e ha aperto il fuoco su numerose persone. Non posso dire dire molto altro, non voglio fare riferimento esplicito a nessun morto ma è una situazione terribile. Non c'è niente di più spaventoso che ascoltare quando diverse persone vengono colpite, mentre tu ti trovi sotto ad un tavolo e senti che l'arma viene ricaricata», scrive Davis.L'uomo che ha sparato ha utilizzato un fucile. Lo riferisce la Cnn citando fonti delle forze dell'ordine. Non è al momento chiaro se abbia usato anche altre armi.