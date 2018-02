Usa, insegnante spara in una scuola e si barrica in classe

LEGGI ANCHE:

Secondo quanto ha raccontato la polizia dopo essere intervenuta, l’insegnante aveva vietato agli studenti di entrare in classe. Ha sbarrato la porta e ha sparato dei colpi nell’aula vuota. I motivi del suo comportamento non sono chiari.

Allarme sparatoria in un liceo della Georgia. Ma questa volta il sospetto è un insegnante di scienze sociali, Jesse Randall Davidson, 53 anni. L'uomo si è barricato, armato, dentro un'aula. Gli studenti sono stati subito fatti evacuare. Nessun ferito, nessuna vittima.La polizia è prontamente arrivata, e l'uomo è stato catturato. Proprio in questi giorni, in risposta al massacro del liceo in Florida, Donald Trump ha abbracciato con convinzione la proposta di armare gli insegnanti per rispondere a possibili altri attacchi.