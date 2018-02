Inviato a Maddaloni È ancora provata, con un'enorme fasciatura sul volto. Franca Di Blasio ha avuto bisogno di ben 32 punti di sutura, per uno squarcio alla guancia che va da sotto...

Che Luigi Di Maio non goda della stima di Vittorio Sgarbi non è una novità: in più di un'occasione, infatti, il critico d'arte e leader del movimento...