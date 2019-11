Trump, blitz in Afghanistan al fianco dei militari Usa: missione “grazie” compiuta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donald Trump rinuncia allo sfarzo della sua tenuta di Mar-a-Lago e, a bordo di due aerei militari che vengono descritti come spartani ed equipaggiati di una sola toilette portatile a bordo, tocca in sedici ore prima Washington e poi la base di Bagram.Esordisce così, avvolto dai colori e dal tripudio di mimetiche e di bandiere.Questo prima di un breve discorso in cuie suona la carica a stelle e strisce.Dopodiché è festa.Posa per le foto,, siede al centro di una tavolata lunga e in qualche modo persino grezza.Che sa di patria, però.Quasi di famiglia.Tre ore e via, ancora avvolto in un segreto che per ragioni di sicurezza la stampa può svelare soltanto cinque minuti prima del suo nuovo decollo.Si torna in America,