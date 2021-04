Usa, Trump sta costruendo un impero: il partito “ombra” di The Donald con vista sulle elezioni del 2024

Via dalla politica?

Macché.

Donald Trump sta costruendo un impero.

Un impianto di milioni di dollari, una sorta di partito “ombra”.

Al di là dell’eterna e isterica rivalità con i democratici, anche con i repubblicani non è che sia mai andato troppo d’accordo. E allora, dopo aver sconfitto tutto e tutti nel 2016 ma dopo essere stato sconfitto nel 2020, è tempo di muoversi addirittura per conto proprio. Questo in vista delle elezioni di midterm del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati