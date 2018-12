Usa, Trump “contadino” su Twitter: il video è virale

Venerdì 21 Dicembre 2018, 15:25

NEW YORK - Trump come non lo avete mai visto.Vestito da contadino, con tanto di cappello di paglia in testa e forcone in mano. Che canta e che balla.Che il tycoon non fosse esattamente il soggetto più formale ad aver varcato la soglia della Casa Bianca, be’, questo lo si era capito da un pezzo.Che lui stesso potesse arrivare a pubblicare sul proprio account Twitter, quello del presidente degli Stati Uniti d’America, un vecchio video del 2005, è l’ennesima nuova linea di confine della comunicazione istituzionale a stelle e strisce.Una performance dimenticata, verrebbe da scrivere “per fortuna”, andata in scena sul palco degli Emmy Awards con accanto Megan Mullally della serie tv Will & Grace.L’occasione è la firma di un pacchetto di misure a favore dell’agricoltura e il modo è quello geniale di chi veste i panni, oltre che dello showman da fattoria, dell’americano medio che tende a riconoscersi in un presidente percepito come vicino alla gente comune. Come parte, cioè, di quella “pancia” del Paese lontana dalle grandi metropoli da cartolina.«Trump uno di noi», deve aver pensato più di qualcuno.Mentre l’altra metà dell’America inorridisce.