Usa, Trump festeggia: boom lavoro, più offerte che disoccupati

Mercoledì 6 Giugno 2018, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK - Più offerte di lavoro che disoccupati. Un dato senza precedenti nella storia americana. L’economia a stelle e strisce non si ferma più e, nel solo mese di maggio, fa registrare l’ennesima cifra record di 223mila nuovi posti. Per un totale che supera oramai i tre milioni dal principio dell’era Trump fino ad oggi.«Grazie a lui», affermano con entusiasmo i suoi sostenitori. «Nonostante lui», ribattono con fare stizzito i suoi oppositori.Fatto sta che l’aquila vola alto e che il tasso di disoccupazione precipita invece al 3,8%. Mai così in basso negli ultimi 18 anni, per una soglia che gli esperti considerano tecnicamente fisiologica e cioè addirittura di piena occupazione.Un successo lungo 92 mesi che, come conseguenza naturale del meccanismo della domanda e dell’offerta, potrebbe consentire a vaste fasce della popolazione di tagliare un ulteriore traguardo: quello della crescita dei salari.E così, mentre la tendenza non soltanto non accenna a scemare, ma viceversa si rafforza di settimana in settimana soprattutto in quel Midwest cui Trump deve la vittoria del novembre 2016, schizzano anche le stime riguardanti il prodotto interno lordo: + 4,7%.Un numero che il presidente si affretta a rilanciare come fosse un sigillo sulla sua promessa di “rendere l’America di nuovo grande”.