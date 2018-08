Trump e la figlia segreta, Melania non lo difende

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Agosto 2018, 09:00

NEW YORK - C'è un'altra figlia nella tribù Trump. Una figlia illegittima, nata da una relazione fra Donald e una sua dipendente. Lo sostiene l'ex portiere della Trump World Tower, uno dei condomini di lusso di proprietà del presidente, vicino alle Nazioni Unite. L'uomo, Dino Sajudin, aveva già fatto trapelare il pettegolezzo lo scorso aprile, e questo giornale ne scrisse allora, con la cautela del caso. Ma se in aprile Sajudin era ancora legato da un «accordo di non diffusione» firmato a novembre 2015, oggi il contratto è stato rescisso e l'ex portiere potrebbe presto vendere le sue informazioni al migliore offerente.