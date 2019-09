50 tweet in un giorno: furia Trump, la battaglia impeachment diventa social

Lunedì 30 Settembre 2019, 15:19

NEW YORK - Più attivo di qualsiasi influencer, peccato che si tratti del presidente degli Stati Uniti d’America.È il giorno della rabbia per Donald Trump che, a dispetto dell’immaginario collettivo della domenica sinonimo di riposo, scatena una vera e propria tempesta social tra l’Ucrainagate, la “talpa”, i traditori, i democratici e l’impeachment.50 tweet in un giorno.Record assoluto persino per chi di Twitter ha fatto uno dei principali e più potenti strumenti di propaganda della sua corsa alla Casa Bianca prima e della sua presidenza poi.Un primato pressoché inarrivabile in cui ne ha davvero per tutti e arriva addirittura ad agitare lo spettro di una guerra civile rilanciando le parole di un sacerdote e conduttore radiotelevisivo amico, Robert Jeffress:«Se i democratici riuscissero a spodestare il presidente dal suo ufficio (cosa che non accadrà mai)», sottolinea con forza e tra parentesi il diretto interessato, «in questa nazione si materializzerebbe una guerra civile come una frattura dalla quale il nostro Paese non guarirebbe mai più».La miglior difesa è l’attacco, insomma, in pieno stile Trump.Ed è proprio il tono apocalittico il denominatore comune dei “cinguettii” che, se possibile, si fanno ancor più brutali con il trascorrere delle ore.«Nancy Pelosi e i democratici sono sempre più coscienti del fatto che non possono vincere nel 2020, e così l’impeachment è l’unica arma che hanno da impugnare». A loro «non importa nulla di ridurre in macerie e di distruggere gli Stati Uniti nel durante di questo processo».Accuse pesantissime, ma del resto il clima oramai è questo.Addio al confronto elettorale, da qui al 2020 sarà battaglia.E mentre questa analisi viene pubblicata, qui in America è già l’alba.E Donald Trump, evidentemente nervoso e sveglio da un pezzo, ha già ripreso a twittare.