Usa, Trump e impeachment: il comizio di Natale che spacca l’America

Trump da una parte, l’impeachment dall’altra.

È la settimana decisiva, quella della Storia, ma il tycoon non si arrende e anzi resta fedele al suo stile rilanciando e spaccando con un colpo secco l’America in due metà.

Da un lato, gli articoli che gli vengono contestati e che vorrebbero inchiodarlo alla croce della condanna, abuso di potere e ostruzione del Congresso, già approvati dalla commissione Giustizia della Camera e pronti ad essere vagliati dall’intera aula in una giornata che si preannuncia rovente, quella di mercoledì.

Dall’altra parte della barricata, invece, il Donald furioso che chiama a raccolta i suoi in un Michigan impaziente di rieleggerlo a testa bassa e, soprattutto, in un comizio di Natale che assolutamente non per caso coincide con il voto di Washington.

Una tempistica studiata in maniera scientifica, fondata sulla tecnica socio-politica romana del “divide et impera”, con cui si punta a dividere gli schermi televisivi e più in generale il Paese intero in buoni e cattivi, con ciascuno convinto di essere nel giusto.

Su quale canale si sintonizzeranno gli americani?

A quale delle due narrazioni daranno più credito?

Un elemento soltanto apparentemente formale e viceversa fondamentale per Trump è rappresentato dalla linea dei repubblicani che, pur non potendo rovesciare la maggioranza democratica della Camera, possono sì esprimere il loro dissenso all’unanimità.

Questo non fermerebbe il procedimento, che passerebbe dunque al Senato dopo le feste, ma darebbe modo al presidente di bollare come una farsa faziosa, di parte e di conseguenza poco credibile l’intera vicenda.

Eventuali crepe a destra, invece, farebbero davvero traballare tutto.

Tornando alla Storia, per concludere, quando nel 1974 la Camera degli Stati Uniti approvò la procedura di impeachment per lo scandalo Watergate, Richard Nixon rassegnò le sue dimissioni prima ancora che l’altra ala del Congresso fosse chiamata ad occuparsene.

Non andrà così con Trump che, esattamente al contrario, quasi spera nel fondale della sua presidenza per potersi dare la spinta per risalire su.

Fino al 3 novembre 2020.

