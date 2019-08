Sabato 17 Agosto 2019, 08:30

L'amministrazione Trump chiede alla Corte Suprema di legalizzare la possibilità di licenziare i transgender per il loro orientamento sessuale. In alcuni documenti depositati, riportano i media americani, il Dipartimento di Giustizia ritiene che il Titolo VII del Civil Right Act del 1964 tuteli i dipendenti solo dalle discriminazioni sulla base del sesso biologico. «Il Titolo VII non vieta le discriminazioni contro i transgender sulla base del loro status di transgender», afferma il Dipartimento di Giustizia nella documentazione presentata nell'ambito di un caso su cui la Corte Suprema è chiamata a esprimersi e che riguarda una donna transgender licenziata durante la sua transizione da un sesso a un altro.