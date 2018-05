Usa, Trump e Melania separati in Casa... Bianca

Lunedì 7 Maggio 2018, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 16:00

NEW YORK - Trump, separati in casa. Donald comincia la sua giornata attorno alle 5:30 del mattino e si dedica ai talk show televisivi e ai suoi tweet. Melania se la prende un po’ più comoda e, soprattutto, si risveglia in un altro letto. Il suo, non quello del marito.Questa è l’immagine che viene fuori da un lungo reportage del Washington Post che racconta di una First Lady sempre più distante dal presidente.La splendida quarantottenne di origini slovene si prende personalmente cura del piccolo Barron che di recente ha compiuto 12 anni. Lo prepara ogni giorno per la scuola e non perde occasione per accertarsi che abbia fatto i compiti.I bambini sono la sua grande passione. Questo a detta sua e del suo staff. E proprio i bambini saranno la ragione dietro ai prossimi passi ufficiali di Melania. La prima donna d’America, infatti, è pronta a lanciare dal Giardino delle Rose delle Casa Bianca una nuova campagna a favore dell’infanzia.La sua portavoce, Stephanie Grisham, parla chiaro: «la First Lady dedicherà il resto della presidenza Trump alle questioni che i più piccoli sono costretti a fronteggiare, al loro benessere in generale. Che si tratti dei prossimi tre o dei prossimi sette anni».Questo lasciando intendere, per chi ancora potesse nutrire dei dubbi al riguardo, la volontà chiara del tycoon di ricandidarsi per un secondo mandato.La quotidianità e le attività dei due, insomma, pur restando naturalmente collegate, si fanno sempre più indipendenti.Del resto, Melania si era già smarcata, e di parecchio, in coincidenza con lo scandalo esploso attorno alla figura della ex pornostar Stormy Daniels. Si era rifugiata nei suoi silenzi ed era apparsa spesso in pubblico da sola, l’ultima volta quasi clamorosamente ai funerali di Barbara Bush. La stampa americana è più volte impazzita per le sue mani che, in svariate occasioni, hanno rifiutato quelle di The Donald sotto gli occhi indiscreti di telecamere e spettatori.E così, adesso, con questo ulteriore cambio di passo, si prepara anche nella forma ad avere una routine tutta sua.Sono dunque lontanissimi i tempi delle interviste rilasciate fianco a fianco. E nel matrimonio, si sa, il salto dalla posizione di alleati a quella di rivali può rivelarsi breve, improvviso e traumatico.Una grossa spina nel fianco per un presidente notoriamente ossessionato dalla propria immagine di presunto vincitore nato. La stessa che lo porta a bollare come “loser”, perdente appunto, chiunque osi sbarrargli la strada.Una grana addirittura doppia perché condita dalle scintille tra Melania e Ivanka. Con la popolarità di quest’ultima che precipita e con quella della dolce metà di casa Trump che prende invece il volo.Al punto che, più che uscire dall’ombra del marito, l’ombra potrebbe farla proprio a lui, quasi oscurandolo.