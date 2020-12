Usa, lo show di Trump non si ferma e sbarca sulla piattaforma Newsmax

Nessun passo indietro, ma un ulteriore passo di lato, quello sì: a destra.

Difficile stabilire chi tra Donald Trump e il suo pubblico sia più scatenato, fatto sta che neanche Fox News basta più e allora è tempo di inventarsi una nuova piattaforma mediatica, ancora più conservatrice, ancora più schierata, ancora più estremista.

Newsmax, in realtà, esiste come portale di informazione da più di vent'anni e come canale televisivo dal 2014. Il punto, però, è che grosso modo non se l'era mai filata un granché nessuno.

Mai fino ad ora.

Fino a quando, cioè, il presidente tuttora in carica non ha ordinato l'esodo al suo esercito di seguaci perché tradito e perché traditi proprio da quella Fox News colpevole a suo dire di aver riconosciuto la vittoria di Joe Biden che viceversa né il tycoon né i suoi elettori hanno alcuna intenzione di riconoscere.

Marchiata dunque a fuoco la rete fondata da Rupert Murdoch, si volta pagina e si guarda in direzione di Christopher Ruddy, Ceo di Newsmax. Che da un lato prova a tenere testa alle smanie dell'arancione, ma che dall'altro gli strizza l'occhio, eccome. E lo fa a ragion veduta, considerato che negli ultimi giorni click, visualizzazioni e share sono letteralmente impazziti. «Non siamo in vendita, non diventeremo la televisione outlet di Trump», si affretta insomma a dire. Ma per aggiungere un attimo dopo che sarebbe invece più che benvenuto per «un suo personalissimo show settimanale».

Stringato in maniera netta: tutelare l'indipendenza di un network che ha fatto dell'indipendenza il suo piccolo punto di forza, ma lasciare le porte spalancate a un personaggio come Trump che oggettivamente fa assai più che soltanto comodo per evidenti ragioni di business.

Del resto le due creature, quella politica e quella mediatica, si assomigliano molto. Entrambe, infatti, sono dichiaratamente votate a tutto ciò che possa considerarsi opposto all'odiato (e per mezza America odioso) universo del politically correct. Linguaggio diretto, brutale e persino basico. Lontanissimo dai palazzi del potere di Washington, ma vicino, vicinissimo, ai banconi dei bar, alle fabbriche degli operai, ai salotti tutt'altro che intellettuali di certe case. Una franchezza che tendenzialmente fa inorridire i democratici, ma che di contro esalta, se non l'americano medio (concetto di per sé irrintracciabile in un Paese di 10 milioni di chilometri quadrati e di 350 milioni di persone), di sicuro l'elettore repubblicano medio.

Un intero registro basato sulla verità. Nuda e cruda, senza giri di parole, di grande effetto al punto che non importa nemmeno più che sia vera. Già, perché, a voler essere diplomatici, di imprecisioni, e a voler parlare come loro, di balle, ne vengono in realtà dette tante. Esempio plateale, neanche a doverlo sottolineare, quello di prove e controprove di gigantesche frodi e di brogli elettorali di cui, ad oggi, non esistono né prove né controprove.

Ma questo è un dettaglio e intanto si strilla. E così Trump e la sua base hanno già il loro nuovo alleato. Per la battaglia da infiammare da qui al 20 gennaio e per la guerra che verrà comunque dopo, con lo show di The Donald che, com'è proverbio negli Stati Uniti, «deve andare avanti».

Quale che sia l'esito delle dispute legali, il sorpasso a Biden appare come una chimera. Il sorpasso di Newsmax a danno di Fox News, invece, appare possibile, addirittura probabile. Per quanto attualmente si viaggi su una media di un milione di telespettatori contro circa sei. La bilancia, però, potrebbe sfasciarsi presto assieme a qualsiasi equilibrio per via del peso del Godzilla Trump, ancora, e forse adesso più che mai, capace di spostare attenzioni, idee e riflettori.

Con tanto di dichiarazioni d'amore che non tardano ad arrivare: «È l'uomo più potente del mondo», dice di lui il conduttore di Newsmax TV Greg Kelly, «e non perché sia presidente, ma perché è così amato da così tanta gente». La fa ancora più corta l'economista e opinionista Peter Navarro, sempre in diretta sulla nuova rete amica: «Ma quale Biden? Trump si farà un secondo mandato!». Biden che gli alfieri del tycoon si sono ben guardati dal proclamare eletto. E su cui viceversa allungano ombre un giorno sì e l'altro pure. Poco conta che siano circostanziate, strutturate, figurarsi fondate. La necessità è il ceffone ad ogni costo, che tanto eccita chi pare assistere più a un incontro di boxe che non a un talk show. Uno show, appunto, dove di talk, di parlato ragionato e di parole posate, c'è un misto di niente e nulla. Dove c'è però, ai piedi e tra le onde delle antenne di Newsmax, già il marchio di fabbrica di chi potrebbe essere il loro nuovo capo.

